رسميا.. غياب ثلاثي الهلال عن ديربي الرياض أمام النصر





وقال الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نستعد جيدا للقاء فنحن متشوقين له بشكل كبير، على الرغم من أننا سنفتقد عمر خربين ومحمد كنو وأمير كردي في مباراتنا ضد النصر".





وكان أمير كردي قد أجرى فحوصات طبية؛ عقب تعرضه لإصابة في مفصل القدم أثناء التدريبات الجماعية للفريق، مساء أمس،





ويواصل الثنائي محمد كنو وعمر خربين، برامجهما التأهيلية، سيجريوا فحوصات طبية بصفة دورية أثناء البرنامج للوقوف على حالتهم وتحديد مدة عودتهم للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وأضاف لوشيسكو: "النصر فريق قوي وسنكون مستعدين لهه بشكل كامل، وما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعنيني كثيراً، بالنسبة لي سألعب نهائي واحد وهو اللقاء الذي سيكون الأحد ضد النصر".





وتابع: "الجميع يتمنى أن يتوج فريق الهلال بلقب البطولة الآسيوية، لكن حالياً نركز على الدوري السعودي ونترك النهائي الآسيوي لوقته".





وبسؤاله عن الأقوى بين الفريقين قال: "لا أود التطرق لمن سيكون الأفضل، نحن نمتلك الجاهزية الكاملة، والفريقان يمتلكان مستوى عالي ولاعبين كبار".





واختتم لوشيسكو حديثه قائلا: "المباريات الكبيرة لا ينحصر العمل بها في دقائق معينة، ترتبط بمثل هذه المباريات عوامل كثيرة منها الجانب النفسي، فلسفتي مُعلنة وواضحة وأهدافي أيضاً واضحة وآمل أن تحقق".







من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.





ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

يستعد الهلال لمواجهة غريمه التقليدي فريق النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.