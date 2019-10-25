مصرع طفل إثر إصابته بصعق كهربائي بعد هطول الأمطار في الشرقية

توفي طفل، اليوم الجمعة، إثر إصابته بصعق كهربائي بسبب ماس كهربائي بعامود إنارة بعد هطول الأمطار بمركز ديرب نجم.



وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا باستقبال مستشفى ديرب نجم المركزي الطفل "أحمد عادل عابدين" 10 سنوات تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي جثة هامدة إثر إصابته بصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة.



وتبين حدوث ماس كهربائي بعامود إناره أثناء سقوط الأمطار وتصادف مرور الطفل الذي أصيب بصعق كهربائي ما أدى لوفاته.





يذكر أنه اصيبت طفلة بغيبوبة وكسر بالجمجمة إثر سقوط جدار بأحد المنازل عليها أثناء سيرها بالمجاورة 48 بالعاشر من رمضان فيما أفاد والدها أن انهيار الجدار كان بسبب شدة الرياح.



وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغا من صبحي سالم مقيم بالعاشر من رمضان يفيد بإصابة ابنته وفاء 10 سنوات تلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمعهد اعتدال مبروك الأزهري بغيبوبة إثر سقوط جدار من الطابق الرابع بأحد المنازل بالمجاورة 48 عليها أثناء سيرها بالشارع خلال عودتها من المعهد. وأفاد الأب خلال البلاغ أن سقوط الجدار جاء بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها المدينة مضيفا أن ابنته اصيبت بكسر بالجمجمة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاشر وأجريت لها عملية جراحية ونقلت إلى العناية المركزة ومازالت فى غيبوبة.















