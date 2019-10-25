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الاسكندرية الان تشهد أمطار رعدية غزيرة .. وتوقعات باستمرارها غدا السبت
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:11 م
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تشهد محافظة الاسكندرية الان حالة من عدم الاستقرار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة، وتوقعات الارصاد الجويه باستمرارها غدًا السبت.
حيث قامت هيئة الارصاد الجوية، بتحذير المواطنين بالمدن الساحلية بضرورة البقاء في المنازل، في ظل حالة الطقس الغير مستقر الذي تشهده العديد من محافظات مصر وخاصة محافظة الإسكندرية التي تشهد منذ أمس الخميس هطول أمطار غزيرة رعدية مصحوبة برياح شديدة.
وقد قرر محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوه، تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس بسبب توقعات الارصاد باستمرار حالة الطقس الغير مستقرة إلى يوم السبت.
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