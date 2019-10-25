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تأكيدًا لانفراد "الفجر الفني".. منى زكي تستعد لتصوير "الصندوق الأسود"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:12 م
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منى زكي
منى زكي
لوجين سامح
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كشفت الفنانة منى زكي، من خلال برنامج the insider بالعربي المُذاع عبر فضائية دبي، عن تفاصيل فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" الذي قد أنفرد "الفجر الفني" بتفاصيله مُسبقًا.

وقالت منى: "أستعد لتصوير فيلم الصندوق الأسود وهو من إنتاج جابي خوري وإخراج محمود كامل، وأيضًا الفيلم يضم الفنان محمد فراج ومصطفى خاطر، فأنا متشوقة كثيرًا إلى هذه التجربة لأنها مختلفة وجديدة، بالإضافة إلى أن الفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق".

يُشار إلى أن الفنانة منى زكي تستعد إلى الانتهاء من تصوير فيلم "ترانيم أبليس" الذي تعرض إلى الكثير من التأجيلات الخاصة بالتصوير بسبب التصريحات، ولكن أقترب صناع العمل على الانتهاء من تصويره بالكامل، إلى أن يُعرض في عام 2020، ويشاركها في البطولة العديد من النجوم من بينهم أحمد السقا، أمينة خليل، مصطفى شعبان، خالد النبوي، محمد دياب، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد نادر جلال. 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي السينمائية هو فيلم "من 30 سنة" والذي عُرض عام 2016، حيث كانت أحداثه تدور حول شخص يدعى "عمر" يعود من الخارج ليقسم ثروته على عائلته المكونة من 9 أفراد بالتساوي، ولكنه يخبرهم أن أمواله ملعونة ولعنتها تطارد من يحصل عليها أينما ذهب، وبالفعل يقتنع ابن عمته "عماد" باﻷمر بعد وقوع الضحايا بطريقة غريبة بين أفراد العائلة على التوالي، ويحاول كشف اللغز وراء تلك اللعنة. 

يُذكر أن فيلم "من 30 سنة" من بطولة: أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، جميلة عوض، رجاء الجداوي، نور، شريف منير، نبيل عيسى، صلاح عبد الله، محمد مهران، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة. 

بينما كانت آخر أعمالها التليفزيونية هو مسلسل "أفراح القبة" والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2016، حيث أنه مقتبس من رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ والتي تحمل نفس الأسم، وكانت أحداثه تدور داخل إحدى الفرق المسرحية خلال حقبة السبعينيات، يعمل ممثلو الفرقة على المشاركة في مسرحية جديدة تحمل اسم "أفراح القبة"، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي. 

مسلسل "أفراح القبة" من بطولة: منى زكي، إياد نصار، صبا مبارك، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، جمال سليمان، صبري فواز، صابرين، دينا الشربيني، رانيا يوسف، أحمد السعدني، من تأليف نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار نشوى زايد، وإخراج محمد ياسين. 

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة منى زكي بدور ضيفة شرف في فيلم "أعز الولد"، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت حول 4 جدات يحاولون العيش مع أحفادهم دون مشاكل ولكن تحدث العديد من المفارقات الكوميدية مما تنقلب الأحداث رأسًا على عقب.

فيلم "أعز الولد" من بطولة: ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، شيرين، أنعام سالوسة، من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح.  

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