فاروق الباز يكشف عن حلم حياته بإنشاء مدرسة للجيولوجيا (فيديو)

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه عقب عودته من الخارج، كان لديه حلم بإنشاء أكبر مدرسة للجيولوجيا في مصر، وفوجئ بتعيينه مدرس كيمياء.



وأوضح "الباز"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه تعلم في ألمانيا ولديه جميع الأدوات التي تؤهله لفتح المدرس في مصر، ولكنه فوجي بتعيينه مدرس كيماء في المعهد العالي بمحافظة السويس رغم حصوله على دكتوراه في الجيولوجيا.



وأشار رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه حاول مقابلة وزير التعليم العالي اعتراضًا على هذا التعيين ولكنه رفض مقابلته؛ لأنه لم يستلم العمل، متابعًا: "بعد ذلك أقنعي أحد أصدقائي بقبول العمل".



ونوه إلى أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان يسعى لتصنيع قنبلة ذرية، مضيفًا: "كان لدي صديق في ذلك الوقت لديه دكتوراه في الذرة.. وكان يعمل مدرس فيزياء فقط واقنعه بالابتعاد عن التدريس وعدم استلام العمل".



