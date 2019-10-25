المستشار التجاري الأمريكي : الإقتراب من توقيع اتفاق تجارة مع الصين

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات النهائية على بعض أجزاء اتفاق تجارة بعد مكالمة هاتفية بين كبار المفاوضين.

وقال البيان”حققوا اختراقا في قضايا محددة، والجانبان يقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على بعض أجزاء الاتفاق.. المناقشات ستتواصل على مستوى النواب، وسيجري كبار المفاوضين مكالمة أخرى في المستقبل القريب.

ترامب بعلن التوصل لاتفاق مع الصين :

وكانت الولايات المتحد اعلنت عن اتفاق تجاري جزئي مع الصين، وينص الاتفاق المبدئي -الذي يأذن بانتهاء الحرب التجارية التي استمرت 18 شهراً بين القوتين الاقتصاديتين- على بكين بأن تزيد حجم مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة ستبقة له على تويتر "اتفاقيتي مع الصين ستبدأ فورا بشراء كميات كبيرة جدا من منتجاتنا الزراعية، ولن يتم الانتظار حتى توقيع الاتفاقية".

الصين تشتري منتاجات زراعية بقيمة 50 مليار دولار:

بموجب اتفاق المرحلة الأولى تشتري الصين، حسب تصريحات سابقة لترامب، منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 إلى 50 مليار دولار في السنة، وهي كمية تزيد مرتين ونصف مرة على الحد الأعلى للمشتريات الصينية السنوية، الذي سجل عام 2017 حين استوردت بكين ما يساوي 19,5 مليار دولار من هذه المنتجات، قبل أن يتراجع هذا الحجم إلى ما يزيد على 9 مليارات دولار عام 2018 تحت تأثير الحرب التجارية.

وأضاف ترامب في تغريدته "وافقت على عدم زيادة الرسوم الجمركية من 25% إلى 30% في 15 أكتوبر/تشرين الأول وستبقى بنسبة 25%".

وأشار ترامب على تويتر "العلاقة مع الصين جيدة جدا.. سننهي المرحلة الأولى الكبيرة من الاتفاقية، ثم نتوجه مباشرة إلى المرحلة الثانية".

ورغم التقدم في المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، لم يتم اتخاذ أي قرار حول الرسوم الجمركية بنسبة 15% التي ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول حول سلع شائعة الاستهلاك.



