



مصير "حمد الله" من المشاركة في ديربي الرياض أمام الهلال



وتعرض حمد الله، لإصابة في مفصل القدم، خلال التدريبات الجماعية للفريق، أمس، أثناء تنفيذه لمناورة مغلقة فرضها فيتوريا بين الفريق، استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال.



وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن اللاعب سيجري فحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لتحديد حجم إصابته، ومدى قدرته على خوض لقاء الديربي من عدمها.







وأوضحت الصحيفة أن حمد الله سيغيب عن لقاء الهلال في حال تبين تعرضه للتورم، ما يستوجب في هذه الحالة إجراء أشعة الرنين المغناطيسي لتشخيص إصابته بشكل دقيق.



يذكر أن حمد الله قد توج بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي برضيد 34 هدفًا، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين.



ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.

أثار مهاجم نادي النصر, المغربي عبدالرزاق حمدالله، جدلا واسعا حول إمكانية مشاركته في ديربي الرياض أمام الهلال، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.