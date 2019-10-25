فاروق الباز: والدي كان شيخ بالأزهر وعمره ما أجبر إخواتي على ارتداء الحجاب

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه لم يكن هناك فرق بين الراجل والمرأة في خمسينيات القرن الماضي، موضحًا أنه لم يكن هناك تفرقة بين الجنسين في الجامعات.



وأضاف "الباز"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه كان هناك شهامة بين الطلاب والطالبات في الجامعة؛ واحترام متبادل، متابعًا: "الفتاة كانت ترتدي جيب القصيرة ودون حجاب ولم يكن أحد يستطيع أن يتحدث معها بشكل غير لائق".



وتابع رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية: "والدي كان شيخ فى الأزهر وعمره ما أجبر إخواتى البنات أو أمي على ارتداء الحجاب".

