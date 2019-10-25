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غدًا.. مباريات مرتقبة في التمهيدي الثالث للكأس

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:51 م
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كأس مصر
كأس مصر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية إلا عصر من عصر السبت، 15 مباراة، في إطار إستكمال موجهات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.


كما ثم تأجيل 14 مباراة لعدم صلاحيه الملاعب بعد موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات مواعيد جديده للمباريات.


ومن المقرر أن يلتقي السبت كلاً من :
1- بورتو السويس مع العبور
2- القناة مع السكة الحديد
3- البنك الأهلي مع جينيس
4- بورفؤاد مع منشيه الشهداء
5- المعادي واليخت مع مركز شباب الحرية
6-عمال المنصورة مع السنبلاوين
7- إسكو مع القومي
8- الشرقية مع النوبة
9- كيما أسوان مع الواسطى
10- المدينة المنوره مع الفيوم
11- الشرقية للدخان مع نجمة سيناء
12- العاملين برأس غارب مع قنا
13-المراغة مع مركز شباب سنورس
14- مركز شباب العدوة مع القوصية
15- الألومنيوم مع شبان المراغة

- المباريات المؤجلة :
1- سبورتنج مع بنى عبيد
2- نهضة العامرية مع القباري
3- العبور بالإسكندرية مع المنصورة
4- الأوليمبي مع الرجاء
5- أبو قير للأسمدة مع شربين
6- الجزيرة مع الحرية
7- الألمونيوم مع شباب المراغة
8- بيلا مع بلطيم
9- عرب الرمل مع المطرية بالدقهلية
10- ألعاب دمنهور مع ميت الخولي
11- اتحاد نبروة مع الحامول
12- غزل المحلة مع كفر الشيخ
13- عثمانون طنطا مع الحمام
14- غزل شبين مع المعمورة
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