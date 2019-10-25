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الهلال ضد النصر.. تعرف أماكن وأسعار شراء تذاكر ديربي الرياض

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:47 م
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الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم السعودية ديربي الرياض بين فريق الهلال، وغريمه التقليدي النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتطرح تذاكر مباراة النصر والهلال للجماهير على موقع تذاكر الهلال بنسبة 70% ونسبة بيع التذاكر لنادي النصر بـ 30%.

وتم تحديد أسعار تذاكر اللقاء على النحو التالي:فئة البلاتيني عائلات بـ2500 ريال، وبلاتيني أفراد بمبلغ 2500 ريال، أما فئة بلاتيني أفراد بلس بـ3500 ريال، وجاءت أسعار تذاكر المنصة عائلات فضي بمبلغ 700 ريال، بينما حُددت أسعار المنصة أفراد فضي بـ800 ريال، فيما جاءت قيمة المنصة عائلات ذهبي بـ1500 ريال وأفراد ذهبي بـ1500 ريال.

فيما جاءت قيمة تذاكر الفئة E بـ200 ريال، والفئة F وD ب150 ريال، فيما جاء سعر تذاكر الفئات A، وB، وC، وG، وH بـ50 ريال.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين:-

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي:-

تُذاع مباراة النصر ضد الهلال "ديربي الرياض" ، حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.


ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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