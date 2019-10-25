عاجل.. الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات





أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدا السبت، لطلاب المعاهد الأزهرية، ذات الفترتين، التابعة لمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية.





جاء ذلك بناء على قرار السادة محافظي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، بتعطيل الدراسة في تلك المحافظات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها هذه المدن.





من جانبه، كلف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جميع رؤساء المناطق الأزهرية، بتطبيق قرارات السادة المحافظين، الخاصة بتعطيل الدراسة فقط، وفقا للظروف الجوية داخل كل محافظة على حدة.







