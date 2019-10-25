Advertisements السعودية أخبار العالم السعودية مساع أفريقية للحد من التسريبات الضريبية الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:44 م Advertisements صورة أرشيفية ترجمة - منة الشريف Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية المنتدى الافريقي لادارة الضرائب السلطات الافريقية التسريبات الضريبية أخبار تهمك مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح منذ حوالي 10 ساعة تقارير.. برشلونة يستعد لحسم أكبر صفقاته منذ ساعتين و 8 دقيقة عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم منذ حوالي 8 ساعات مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك منذ حوالي 4 ساعات صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة منذ أقل من ساعة خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب ! منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل منذ حوالي 7 ساعات نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي منذ حوالي 5 ساعات محمود الخطيب يحرج الجنايني منذ يوم مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي منذ ساعتين و 8 دقيقة كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد منذ نصف ساعة عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات منذ حوالي 21 ساعة آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر" منذ أقل من ساعتين رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم منذ حوالي 11 ساعة أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر منذ حوالي 21 ساعة البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية منذ ساعتين و 52 دقيقة موضوعات متعلقة "سالم": مصر بها أنجح وأقل الفئات الضريبة في العالم أسرار وتفاصيل الأزمات المكتومة بين "المالية والمركزي" "ضريبة الدمغة" سيناريو متكرر ومخاوف من التنفيذ.. وخبراء: "تعكس ازدواجية تفكير الحكومة" أوكسفام: زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.. والفقير يتحمل فاتورة ضرائب أعلى الملايين يعزفون عن الانترنت بسبب فرض ضرائب على مواقع التواصل فى أوغندا "الضرائب": قمنا بتطوير المصلحة استعدادًا للنظام الإلكتروني