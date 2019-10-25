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أزمة جديدة تضرب النجم الساحلي قبل موقعة الأهلي بدوري الأبطال

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:42 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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يعيش نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، حالة من التخبط الإداري والفني، قبل مواجهة الأهلي بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

نائب المجلس يتقدم باستقالته

وأعلن الحبيب السايح نائب رئيس النادي، عن التقدم باستقالته من منصبه، خلال الفترة المقبلة دون إبداء أي أسباب أو الكشف عن تفاصيل الاستقالة.

الاستقالة الثالثة تضرب الفريق التونسي

وتعد استقالة الحبيب هي الثالثة بنادي النجم، بعد تقدم كريم حجي المدير الرياضي باستقالته الإسبوع الماضي، اعتراضا على استمرار رفيق المحمدي على رأس القيادة الفنية للفريق الأول، قبل أن يتقدم رضا شرف الدين رئيس النادي باستقالته أيضا الأيام الماضية، إلا أن استقالته تم رفضها من إدارة النادي.

جمعية عمومية لاختيار بديل السايح

وكشف موقع "فوت 24 التونسي"، عن الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بالنادي لاختيار بديلا للسايح في خلال 15 يوما حسب قوانين الجمعية العمومية للنادي.

النجم يكشف موعد مباراة الأهلي بدوري الأبطال

كشف نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وحدد الفريق التونسي، يوم 29 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة المباراة في تونس، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت تونس.

الاتحاد التونسي يصدر بيان بسبب المباراة

وأصدر الاتحاد التونسي، بيان رسمي عن توقيت المباراة، حيث أكد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد موعد مباراة مرحلة الذهاب أمام الأهلي في أولى جولات المجموعة الثانية من دور المجموعات الأفريقي، يوم 29 من الشهر المقبل في الثامنة بتوقيت تونس".

مجموعة نارية للأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كل من "النجم الساحلي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".
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رياضة دوري ابطال افريقيا اليوم النجم الساحلي الأهلي ازمة جديدة

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