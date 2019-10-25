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فاروق الباز: "والدي أول واحد اتعلم في القرية" (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:15 م
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فاروق الباز
فاروق الباز
داليا الحسين
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تحدث العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، عن نشأته وطفولته وأسرته، مشيًرا إلى أن والده محمد الباز أول شخص تعلم في قريته.

وأضاف "الباز"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن والده شخص كان يتمتع بالذكاء؛ ولذلك أسرته بالكامل أكدت على ضرورة تعليم هذا الطفل، لافتًا إلى أن أسرته وفروا المال لكي يتعلم والده في الأزهر الشريف؛ الذي كان في ذلك الوقت المكان الراقي للتعليم.

وأشار رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن والده درس في الأزهر الشريف لمدة 16 سنة؛ وأصبح معلم يعمل في مدينة الزقازيق ولذلك هو من مواليد الزقازيق، ثم عين في معهد دمياط لذلك استكمل دراسته في دمياط ثم شبين الكوم يليها القاهرة، متابعًا: "نحن 9 أشقاء وجميعنا تعلمنا تعليم غير أزهرى".

ونوه إلى أنه درس في كلية العلوم وكان يعشق مادة الأحياء أثناء تعليمه الثانوي بالقاهرة، متابعًا: "كنت بشرح السمك والمدرسين أيامها كانوا عظماء".
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