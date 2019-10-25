شمال الدقهلية وقراها غارقة في مياه الأمطار وأعمال الكسح مستمرة



وأعلنت محافظة الدقهلية عن أرقام غرفة الأزمات بالمحافظة كالتالى:2316644 - 2327792 - 2314880.



يذكر أنه تسود سماء محافظة الدقهلية اليوم الجمعة حالة غيوم مصحوبة بإرتفاع سرعة الرياح وإمخفاص في درجات الحرارة.



وأكدت الأرصاد على سقوط الأمطار بنسبة ١٠٠% وتسجل سرعة الرياح ٢٧ كم في الساعة، ودرجة الحرارة ٢٣ درجة مأوية، ونسبة الرصوبة ٧٨%.

كلف أشرف بكر عيد رئيس مركز ومدينة المنزلة، المحاسب طارق شلبى نائب رئيس المركز وادارة المرافق والبساتين والنظافة برئاسة المركز بمتابعة اعمال سحب مياه الأمطار من شارع من اماكن تجمعها بمختلف المناطق وذلك بمعدات رئاسة المركز ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنزلة وما زال العمل مستمرا كما تم متابعة اعمال تفريغ صناديق القمامة.كما قام المحاسب حسام صبيحى رئيس الوحدة المحلية بالنسايمة بمتابعة اعمال كسح مياه الامطار بالوحدة المحلية، وقام المهندس احمد برايا رئيس الوحدة المحلية بالبصراط بمتابعة اعمال كسح مياه الامطار من مختلف المناطق بالوحدة.وفى ذات السياق كلف المرسى هيكل رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة أعمال شفط وكسح مياة الأمطار قام العاملين بقسم النظافة بالوحدة بشفط وكسح مياة الأمطار بشوارع المدينة.وتابع المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس مركز ومدينة الجمالية والجهاز المعاون ومسئولي الصرف الصحي بالجمالية، منذ بداية التغيرات المناخية وحتى الآن، بجولات مستمرة بجميع أنحاء المركز لمتابعة حالة الشوارع خلال الأمطار التي يتعرض لها مركز الجمالية.وشدد "بشير علي جميع المسئولين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد لحظيا على مدار الساعة واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء من حالة التغير المناخي ‏الذي تتعرض له البلاد.ويناشد محافظ الدقهلية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظواهر الجوية،ويهيب بالمواطنين الاطمئنان وعدم الانزعاج،والتواصل مع غرفة الأزمات بالمحافظة وبمختلف مراكز ومدن المحافظة في حالة حدوث أي طارئ.وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع من غرفة الأزمات المركزية على مدار الساعة وأنه شدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.