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مفاجأة.. تير شتيجن يتحدث عن علاقته مع نوير

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:51 م
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تير شتيجن
تير شتيجن
حسام مجدي
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تحدث الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة ومنتخب ألمانيا عن علاقته بمواطنه مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ والمنتخب.



وقال تير شتيجن في تصريحات صحفية: "‏لن أقول أبدا أن كارثة روما وليفربول لن تتكرر معنا مرة أخرى، لأنها بسبب عامل نفسي".


وأضاف: "‏أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي كمحترف، أن أركز على أدائي، وليس على ما يجري الحديث عنه في وسائل الإعلام".


وتابع: "‏أنا ومانويل نوير تربطنا علاقة جيدة ومحترفة، نحن رياضيين متنافسين، مثل اللاعبين الذين هم في الملعب، الذين يقاتلون من اجل تحقيق اهدافهم الخاصة، ولكن هناك شيء واحد واضح، الهدف المشترك، هو نجاح الفريق".


وأنهى تير شتيجن حديثه قائلا: "‏إذا كان الأمر متروكا لي، أريد لعب كل شيء، هدفي هو أن أكون ناجحا قدر الإمكان، بما في ذلك في المنتخب الوطني، لكن لا يمكنني إلا أن أحاول أن أكون اليوم أفضل من أمس".


ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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