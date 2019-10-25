جوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي من خطورة أستون فيلا





وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"أستون فيلا لديه روح الفريق، والجودة في خط الهجوم، ويسلي مهاجم قوي بشكل مذهل".





وأضاف :"لقد صعدوا مؤخرا ويحققون نتائج جيدة، يبدو وأنهم يعيشون أجواء جيدة.".





وتابع :"زينتشينكو تعرض لإصابة في الركبة وشعر بألم في عظامه، عليه أن يتوقف عن المشاركة لمدة أربعة أو خمسة أسابيع، سيحتاج إلى جراحة لتنظيف الركبة، أمام رودريغو فسيعود بعد التوقف الدولي".





وزاد :"كل الثناء لرحيم سترلينج، نحن نتحدث كمجموعة، الجودة التي يمتلكها أي لاعب تساعد البقية، الثناء له ولباقي أفراد الفريق".





وأوضح :"فيل فودين يتطور في التدريبات، سيكون أفضل في كل يوم، إنها عملية تتعلق بالوقت، في سن 23 سنة سيكون أفضل من الآن، وفي سن 26 سنة سيكون أفضل من سن 23، لأنه يعمل بشكل مذهل، إنه مقاتل".





وعن دوجلاس لويز متوسط ميدان أستون فيلا قال :" أحيانا تكون الحياة كذلك، أردنا الإبقاء عليه، ولكن مع القوانين التي تتعلق بتصريح العمل هنا في إنجلترا كان الأمر مستحيلا، لقد ظهر بشكل جيد في فترة الإعداد وكذلك في الموسم الماضي في الولايات المتحدة، إنه في أستون فيلا، أعتقد أن هناك خيار إعادة الشراء".





تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مباراة فريقه غدًا أمام أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".