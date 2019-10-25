بلدية المحلة يهزم ديرب نجم بثلاثية وسط الأمطار





وراقب المباراة من قبل لجنة الحكام هشام صديق من منطقة الغربية ومن لجنة المسابقات أحمد عبد الشافي من منطقة كفر الشيخ.

حقق بلدية المحلة فوزا بثلاثة مقابل هدف على مركز شباب ديرب نجم في الدور التمهيدي لكأس مصر في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب البلدية وسط أجواء ممطرة.دفع كرم جابر المدير الفني لبلدية المحلة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي : مؤمن جابر.خط الدفاع :بسام حسن، إبراهيم فاضل، محمد عبد الواحد، أحمد إبراهيم.خط الوسط :محمود شهاب، كريم بدير، محمد مسعد، أحمد رفعت، علاء شعبان.خط الهجوم :ماليك بابا ديوب.البدلاء : حباشة، باسم عيد، محمد جمال، السيد أبوأمنة، إسلام فتحي، زيكو، أحمد وفاء.بينما دفع أحمد الضيظوي المدير الفني لمركز شباب ديرب نجم بتشكيل مكون من :حراسة المرمي :أحمد زكريا.خط الدفاع :إيهاب فكري، أحمد عادل، السيد إبراهيم، محمود صبري.خط الوسط :علاء أحمد، أحمد ياسر، ربيع آمرلله، مجدي حسب الله، حسن أحمدخط الهجوم:السيد لطفي،.بدلاء الفريق : أحمد صبري، أحمد مصطفى، هنري، على شعبان، عبد الرحمن ذكرى، طارق عوض، محمد الهوارى.سجل أهداف اللقاء أحمد رفعت (ريفو) للبلدية في الدقيقة ٢٢ وعزز التقدم السنغالي مالك بابا ديوب في الدقيقة ٣٢ وقلص الفارق لديرب نجم السيد لطفي في الدقيقة ٣٧ من الشوط الأول وأنهى أهداف المباراة محمود شهاب للبلدية من ضربة جزاء في الدقيقه ٢٥من الشوط الثاني.وجاءت تغييرات ديرب نجم بخروج ربيع آمر لله، حسن أحمد، السيد لطفي. ونزول هنري، عبد الرحمن ذكرى، أحمد مصطفى.وجاء تغييرات البلدية بخروج كل من محمد مسعد، بابا ديوب، محمود شهاب. ونزول السيد أبوآمنه، إسلام فتحي، أحمد وفاء على الترتيب.شهدت المباراة سيطرة شبه كاملة من بلدية المحلة على شوطي اللقاء وأهدر إسلام فتحي مهاجم البلدية ثلاث إنفرادات بالمرمي وحصل لاعبي البلدية كريم بدير، والسيد أبو أمنة على إنذارين.قاد المباراة تحكيميا طاقم من منطقة بني سويف يقوده عماد عطا حكم ساحة، حسن رمضان مساعد أول، محمد حميدة مساعد ثان، محمود حسن حكم رابع.