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بسبب هطول الأمطار.. هبوط أرضي في حلوان
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:45 م
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محمد جابر
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ظهر هبوط ارضي بالشارع الجديد بمدينة حلوان، جنوب القاهرة، بسبب سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار، حيث فوجئ الاهالي بسقوط جزء من الأسفلت بعمق 2 متر.
تمكن الأهالي من وضع شريطا حول الهبوط الأرضي، لمنع سقوط السيارات بداخله، وحصرصًا علي حياة الأطفال، تم اخطار الوحدة المحلية، للتعامل مع الهبوط واصلاحه.
كما وضعت الإدارة العامة للمرور، إرشادات ونصائح مرورية شاملة خلال فصل الشتاء، منعا لوقوع الحوادث المرورية، خاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس وظهور شبورة على الطرق السريعة وهطول الأمطار.
وقالت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، إنه يجب على قائد السيارة التأكد من:
1- تجاوز السرعة المقررة قانونًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2- تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3- السير عكس الاتجاه، لأنه يعتبر تعديًا على حق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4- الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصًا على سيولة حركة المرور.
5- تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
وقدمت الإدارة العامة للمرور المركزي بعض الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة بالنسبة للقيادة في الشبورة المائية:
1- أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.
2- الالتزام بتعليمات رجل المرور.
3- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.
4- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.
5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.
6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.
7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.
8- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.
9- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
10- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب.
11- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
12- السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمني.
13- لا تتخطى السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.
14- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.
15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.
16- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.
القيادة في المطر:
1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.
2- التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.
تمكن الأهالي من وضع شريطا حول الهبوط الأرضي، لمنع سقوط السيارات بداخله، وحصرصًا علي حياة الأطفال، تم اخطار الوحدة المحلية، للتعامل مع الهبوط واصلاحه.
كما وضعت الإدارة العامة للمرور، إرشادات ونصائح مرورية شاملة خلال فصل الشتاء، منعا لوقوع الحوادث المرورية، خاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس وظهور شبورة على الطرق السريعة وهطول الأمطار.
وقالت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، إنه يجب على قائد السيارة التأكد من:
1- سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطي.
2- اكتمال منسوب المحرك والفرامل.
3- اكتمال منسوب المياه بالبطارية والردياتير.
4- سلامة سير المروحة والدينامو.
5- صلاحية فرامل اليد.
6- صلاحية طفاية الحريق.
7- صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة مساحات المطر، خاصة في الشتاء.
كما يجب على قائد السيارة الحذر والحيطة من:
2- اكتمال منسوب المحرك والفرامل.
3- اكتمال منسوب المياه بالبطارية والردياتير.
4- سلامة سير المروحة والدينامو.
5- صلاحية فرامل اليد.
6- صلاحية طفاية الحريق.
7- صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة مساحات المطر، خاصة في الشتاء.
كما يجب على قائد السيارة الحذر والحيطة من:
1- استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة.
2- القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه.
3- قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق.
4- التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور.
5- الانشغال بغير الطريق.
6- الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.
كذلك تجنب:
2- القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه.
3- قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق.
4- التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور.
5- الانشغال بغير الطريق.
6- الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.
كذلك تجنب:
1- تجاوز السرعة المقررة قانونًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2- تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3- السير عكس الاتجاه، لأنه يعتبر تعديًا على حق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4- الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصًا على سيولة حركة المرور.
5- تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
وقدمت الإدارة العامة للمرور المركزي بعض الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة بالنسبة للقيادة في الشبورة المائية:
1- أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.
2- الالتزام بتعليمات رجل المرور.
3- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.
4- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.
5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.
6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.
7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.
8- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.
9- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
10- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب.
11- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
12- السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمني.
13- لا تتخطى السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.
14- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.
15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.
16- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.
القيادة في المطر:
1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.
2- التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.
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