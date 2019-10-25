بسبب هطول الأمطار.. هبوط أرضي في حلوان

1- سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطي.

2- اكتمال منسوب المحرك والفرامل.

3- اكتمال منسوب المياه بالبطارية والردياتير.

4- سلامة سير المروحة والدينامو.

5- صلاحية فرامل اليد.

6- صلاحية طفاية الحريق.

7- صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة مساحات المطر، خاصة في الشتاء.



كما يجب على قائد السيارة الحذر والحيطة من:





1- استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة.

2- القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه.

3- قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق.

4- التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور.

5- الانشغال بغير الطريق.

6- الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.



كذلك تجنب:



1- تجاوز السرعة المقررة قانونًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2- تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3- السير عكس الاتجاه، لأنه يعتبر تعديًا على حق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4- الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصًا على سيولة حركة المرور.

5- تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.



وقدمت الإدارة العامة للمرور المركزي بعض الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة بالنسبة للقيادة في الشبورة المائية:



1- أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

2- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

3- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

4- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

8- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

9- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

10- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب.

11- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

12- السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمني.

13- لا تتخطى السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.

14- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

16- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.



القيادة في المطر:



1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.