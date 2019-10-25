بحضور الخطيب.. الأهلي يعقد اجتماعا بالشيخ زايد





"الخطيب يحضر أول اجتماعاته بعد الخضوع لحقن الظهر"

ومن المنتظر أن يرأس الكابتن محمود الخطيب، الاجتماع بعد عملية الحقن التى خضع لها الأسبوع الماضى بأحد المستشفيات بالإسكندرية، كأول اجتماع له خلال الفترة الماضية.







"الجبلاية تعلن تأجيل الدوري العام"

وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مواجهات بطولة الدوري العام، بسبب استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعا عصر غد السبت بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة عدد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، وأزمة تأجيل مباراة القمة ومباريات الدوري العام.كما يستعرض المجلس، أعمال الخطة الإنشائية بفروع النادي الثلاثة وآخر المستجدات بفرع النادى بالتجمع الخامس ومناقشة عدد من الأمور الخاصة بقطاع النشاط الرياضي.