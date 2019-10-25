قائمة البرازيل لوديتي الأرجنتين وكوريا الجنوبية.. غياب نيمار واستدعاء أول لزميل تريزيجيه

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة السليساو التي اختارها لمواجهتي الأرجنتين وديًا في السعودية، وكوريا الجنوبية في الإمارات، خلال شهر نوفمبر المقبل.





وضمت قائمة البرازيل 23 لاعبًا وهم :-



حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – دانييل فوزاتو (روما الإيطالي)



خط الدفاع: دانييلو (يوفنتوس الإيطالي) – إيمرسون (ريال بيتيس الإسباني) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني) – تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – فيليبي (أتليتكو مدريد).



خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – أرتور (برشلونة الإسباني) – فابينيو (ليفربول) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) – فيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الألماني) – لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).



خط الهجوم: ويليان (تشيلسي الإنجليزي) – رودريجيو جوس (ريال مدريد) – جابريل جيسوس (مانشستر سيتي) – ديفيد نيريس (أياكس الهولندي) – روبرتو فيرمينو (ليفربول) – ريتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي).



