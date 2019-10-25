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عاجل- الأهلي يحدد موعد جراحة الرباط الصليبي لمحمد محمود

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:39 م
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محمد محمود
محمد محمود
علي نبوي
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طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سرعة إنهاء إجراءات سفر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق أمس الأول الأربعاء.

محمود محمود يخضع لجراحة الرباط الصليبي

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.

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من جانبه حدد الفريق الطبي الألماني الثلاثاء القادم موعدًا لإجراء العملية الجراحية لمحمد محمود لاعب الفريق.

وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مران الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يغيب محمود عن الأهلي لمدة 9 أشهر حتى التعافي من الإصابة.

وكان الأهلي تعاقد رسميا مع محمد محمود نجم وادي دجلة السابق في يناير الماضي لمدة أربعة سنوات ونصف، ولم يحالفه التوفيق في البداية حيث تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي ويبتعد عن الملاعب مدة زادت عن 6 أشهر، قبل أن تداهمه نفس الإصابة مرة أخرى قبل عدة أيام ويتم نقله إلى المستشفى ليتم خضوعه للكشف الطبي ويتبين من خلاله الإصابة.

ويعد محمد محمود من النجوم المميزين الذي ظهروا بشكل مميز في وادي دجلة وانضم لمنتخب مصر لفترة قصيرة قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي في المرة الأولى.

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الكلمات المفتاحية

محمد محمود رياضة الاهلي الاخبار الرياضية الأهلي اخبار الرياضة

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