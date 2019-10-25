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عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا في دمياط

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قال "السيد أحمد سويلم' وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان  الدكتورة منال "عوض محافظ" دمياط، قررت تعطيل الدراسة غدا السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن قرار التعطيل حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد.


أصدر "السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،  تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية ولمدراء المدارس ومسئولي الأمن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ التي تمر بها مصر حاليا، بالإضافة إلي رفع درجة الاستعداد لتنفيذ خطط الإخلاء العاجل في حالة حدوث أية مخاطر تهدد سلامة الطلاب.

ووجه "وكيل الوزارة" بمرور لجان من المديرية والإدارات التعليمية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، والتأكد من عدم وجود كابلات أو أسلاك عارية بالأفنية والجدران وعدم ترك أية أشياء مادية فوق الأسطح تحركها الرياح وقابلة للسقوط، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

ووجه "وكيل الوزارة" بمرور لجان من المديرية والإدارات التعليمية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، والتأكد من عدم وجود كابلات أو أسلاك عارية بالأفنية والجدران وعدم ترك أية أشياء مادية فوق الأسطح تحركها الرياح وقابلة للسقوط، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

كما وجه "وكيل الوزارة" بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وذلك لمواجهة آثار التغيرات الجوية في الفترة المقبلة، والتأكيد على مديري المدارس بالتأكد من طرق تصريف المياه بفناء المدرسة وتنفيذ برامج توعية خلال الإذاعة المدرسية للطلاب والمعلمين للجوء لأفضل الوسائل لضمان تحقيق إجراءات الأمن والسلامة.

وأكد "سويلم" أن مدارس محافظة دمياط في الإدارات التعليمية العشرة تدربت على تنفيذ خطة الإخلاء السريع.

مضيفا أنه وجه على مديري الإدارات التعليمية بالتواصل المستمر مع السادة رؤساء المجالس المحلية لمواجهة آثار التغيرات المناخية في الفترة المقبلة، وكذلك التأكيد على مديري المدارس الخاصة بالتنبيه على  سائقي الباصات الخاصة بنقل التلاميذ بتوخي الحذر أثناء القيادة.
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الكلمات المفتاحية

تعطيل الدراسة غدا اليوم الامطار والسيول

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