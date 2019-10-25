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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:30 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 25/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "نصرالله" يحذر من حرب أهلية محتملة في لبنان

 

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن حزب الله هو الطرف الأقوى في لبنان، مطالبا أنصاره بترك الساحات.

وحذر "نصر الله"، خلال كلمته، اليوم الجمعة، من استمرار إغلاق المتظاهرين للطرقات، ملوحا بحرب أهلية في لبنان واندلاع فوضى وانفلات أمني.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات ببغداد إلى 900



أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أعلن علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الضحايا المتظاهرين إثر عمليات القمع، إلى قتيلين، وأكثر من 970 مصابا.

وأشار البياتي، في تصريحات صحفية، إلي أن عدد القتلى من المتظاهرين، ارتفع إلى قتيلين، بسبب حالات الاختناق.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || إجلاء 50 ألف شخص بسبب الحرائق في كاليفورنيا



أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة


أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر بإجلاء 50 ألف شخص من منازلهم الواقعة في شمال مدينة لوس أنجلوس، وهي منطقة اجتاحتها حرائق عنيفة أججتها رياح قوية.

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