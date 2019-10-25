الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه رسميًا من تأجيل "البريكست"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موافقة على تأجيل خروج بريطانيا لما بعد الفترة المحددة التى كانت من المقرار أن تنتهي نهاية شهر أكتوبر.

وكان من المقرار أن يعلن الاتحاد الأوربي، عن خروج بريطانيا رسميا خارج الأتحاد يةم 31 أكتوبر القادم، حتى وان لم تتوصل لاتفاق لتنظيم خروجها من الاتحاد الأوربي.

وقالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ، اليوم الجمعة، على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لكنهم لم يحددوا موعداً جديداً

وقال مسؤول في الاتحاد إن هناك اتفاقا كاملا على ضرورة التمديد وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول الـ27 التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف "العمل سيستمر خلال مطلع الأسبوع. ومن المتوقع أن يجتمع (سفراء 27 بلداً(...

يومي الاثنين والثلاثاء لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع في بروكسل اليوم الجمعة "سنواصل النقاش.".

وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وأوقف مشروع القانون الخاص باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض أعضاء البرلمان خطته لتمريره في مجلس العموم في خلال ثلاثة أيام..

بريطانيا تعلن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي :

وأعلنت بريطانيا أنسحابها من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016 حيث دفع رئيس الوزراء وقتها ديفيد كاميرون إلى الاستقالة من منصبه. وكان فوز الراغبين في الانسحاب من الأسرة الأوروبية بـ52 بالمئة. وعلى الرغم من هذا الفوز، إلا أن الرافضين للانفصال احتفظوا ببريق أمل لإعادة تنظيم الاستفتاء أو التخلي عن فكرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.





وتسبب عدم توصل بريطانيا لاتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي بالأطاحة بترايزة ماي رئيسة الوزارء التى عينت خلفا لديفيد كاميرون ليحل محلها رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسنون.

وألزم القانون رئيس الوزراء البريطاني بأن يطلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لما بعد 31 من الشهر الحالي بعد أن خسر تصويتا في مجلس العموم السبت الماضي.