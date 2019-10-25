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طلاب صيدلة الأزهر يحصدون المركز الثاني عالميا في كتابة المقالات العلمية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:31 م
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كلية الصيدلة بجامعة الأزهر
كلية الصيدلة بجامعة الأزهر
محمود الجلاد
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حصدت الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر (EPSF-Azhar) المركز الثاني دوليا لكتابة المقالات على مستوى العالم وذلك تحت رعاية الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور عبدالناصر المغازي، وكيل الكليه للدراسات العليا والدكتور أحمد الشافعي، المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بجامعة الأزهر، عضو المكتب الفنى بمكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف على الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر (EPSF-Azhar).

وفاز الطالب يوسف فليفل، عضو الجمعية العلمية (EPSF-Azhar) بالمركز الثاني في مسابقة المقالات المنعقدة سنويا على مستوي الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة (IPSF - International Pharmaceutical Students' Federation).

وجاءت المقالة بعنوان "Universal Health Coverage and Health system Strengthening" تحدث فيها عن نظام التأمين الصحي الشامل، وما هي العناصر التي يقوم عليها. 

الجدير بالذكر أن الـ(Universal Health Coverage - UHC2030)، أحد أهداف منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2030 والتي تهدف لخفض تكاليف الرعاية الصحية على المرضي، وأن يتمكن الفقراء من العلاج دون تحمل أعباء مالية غير قادرون عليها، وقد جاء قانون التأمين الصحي الشامل تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كخطوة أولى على المسار لتحقيق هذا الهدف النبيل.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة تأسس سنة 1949، ويعد أقدم منظمة طلابية دولية لها أفرع في 90 دولة، يمثلها الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF) والجمعية العلمية التابعة له (EPSF-Azhar) كواحد من 34 جمعية أخري.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة من الكليات المتميزة التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك تعد من الكليات التي تسهم بشكل دائم وفعال فى دعم تصنيف الجامعة، لتتحقق عالمية رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر المقالات الصيدلة

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