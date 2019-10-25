شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية



وكان شخص يُدعى (ع.س) 53عامًا - توفي، برفقة (ش.م) 55 عامًا، قد تصادف وجودهم أسفل العقار أثناء إنهياره، كما تمكن رجال الحماية المدنية من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى (ع.م) 50 عامًا، بالطابق الأول علوي وتم نقل المصابين لمستشفى رأس التين بالأنفوشي، ونقل جثة المتوفي لمشرحة الإسعاف.



تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت رئيسة حي الجمرك نجوى أمين إخطار بموقع العقار فور تلقي البلاغ، وقامت بإستدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى (ع.م) 50 عامًا، بالطابق الأول، كما تصادف مرور شخصين آخرين من قاطني المنطقة أثناء سقوط أجزاء من العقار، مما أدى إلى وفاة (ع.س) 53عامًا وإصابة الآخر (ش.م) 55 عامًا، وتم نقله لمستشفى الميري.



يُذكر أن العقار مكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان وصادر له قرار هدم من الحي. كما تواجدت قوات قسم شرطة اللبان بقيادة العقيد محمدسعدالله مأمور القسم ورئيس المباحث لمتابعة تداعيات الواقعة وإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين، وسكرتير عام حي الجمرك المهندسة وفاء زايد وفريق هندسي متخصص لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار ورئيس وحدة التدخل السريع ومديري إدارتي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي.



وتم العمل على إزالة الأجزاء المعلقة من العقار والتي تمثل خطورة على المارة، وأيضًا قطع المرافق من غاز وكهرباء عن المنطقة لتأمين المواطنين وقاطني العقارات المجاورة بالتعاون مع شبكات الجمرك.



وتشهد محافظة الإسكندرية بدء تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة على معظم الأنحاء، مع تواجد سرعة رياح، وذلك وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية غدًا الجمعة.



وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.

حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية عن عدد من الصو، تظهر قوات الحماية المدنية أثناء إنتشالهم جثة شخص من أسفل الأنقاض، عقب سقوط عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع الغزالي بمنطقة اللبان التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية.