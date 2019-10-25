Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية عن عدد من الصو، تظهر قوات الحماية المدنية أثناء إنتشالهم جثة شخص من أسفل الأنقاض، عقب سقوط عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع الغزالي بمنطقة اللبان التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية.

وكان شخص يُدعى (ع.س) 53عامًا - توفي، برفقة (ش.م) 55 عامًا، قد تصادف وجودهم أسفل العقار أثناء إنهياره، كما تمكن رجال الحماية المدنية من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى (ع.م) 50 عامًا، بالطابق الأول علوي وتم نقل المصابين لمستشفى رأس التين بالأنفوشي، ونقل جثة المتوفي لمشرحة الإسعاف.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت رئيسة حي الجمرك نجوى أمين إخطار بموقع العقار فور تلقي البلاغ، وقامت بإستدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى (ع.م) 50 عامًا، بالطابق الأول، كما تصادف مرور شخصين آخرين من قاطني المنطقة أثناء سقوط أجزاء من العقار، مما أدى إلى وفاة (ع.س) 53عامًا وإصابة الآخر (ش.م) 55 عامًا، وتم نقله لمستشفى الميري. 

يُذكر أن العقار مكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان وصادر له قرار هدم من الحي. كما تواجدت قوات قسم شرطة اللبان بقيادة العقيد محمدسعدالله مأمور القسم ورئيس المباحث لمتابعة تداعيات الواقعة وإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين، وسكرتير عام حي الجمرك المهندسة وفاء زايد وفريق هندسي متخصص لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار ورئيس وحدة التدخل السريع ومديري إدارتي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي. 

وتم العمل على إزالة الأجزاء المعلقة من العقار والتي تمثل خطورة على المارة، وأيضًا قطع المرافق من غاز وكهرباء عن المنطقة لتأمين المواطنين وقاطني العقارات المجاورة بالتعاون مع شبكات الجمرك.

وتشهد محافظة الإسكندرية بدء تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة على معظم الأنحاء، مع تواجد سرعة رياح، وذلك وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية غدًا الجمعة.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.
شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية
شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية
شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية
شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية
شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية
شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية
شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية
شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر لارصاد الجوية اخبار

أخبار تهمك

نجم برشلونة يفجر مفاجأة مدوية عن إقصاء محتمل لفريقه من دوري الأبطال

منذ ساعة و 26 دقيقة

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ 36 دقيقة

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يومين

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 8 ساعات

ماركا: جماهير ريال مدريد تحسم مصير زيدان

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. برشلونة يستعد لحسم أكبر صفقاته

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

انهيار عقار قديم وhحتجاز سكان عقار مجاور له في الإسكندرية (صور)

إصابة شخصين وتهشم سيارة في انهيار جزئي لـ"شرفتي" عقار بالإسكندرية (صور)

بسبب الأمطار.. إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية (صور)

عاجل.. مصرع وإصابة 3 مواطنين في انهيار عقار بسبب الأمطار بالإسكندرية (صور)

عاجل.. وفاة أحد ضحايا تساقط الأمطار في الإسكندرية بسبب انهيار عقار قديم

شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

04:45 م

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

03:39 م

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

03:06 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status