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مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:30 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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تعقدت مفاوضات النادي الأهلي، مع صفقة الموسم التي ينوي مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إبرامها خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.


"الأهلي يفشل في التوصل لاتفاق مع كهربا"
وفشل مجلس الإدارة في التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن مع محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، للحصول على خدماته بالعام الجديد.


ولم يتوصل الطرفان حتى هذه اللحظة لاتفاق نهائي بشأن مدة التعاقد وراتب اللاعب الذي سيتقاضيه نظير إرتداء القميص الأحمر في ظل رغبته بالحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد


"تقارير تؤكد إقتراب الأهلي من خدمات كهربا"
وأشارت تقارير خلال الأيام الماضية، لتوصل المارد الأحمر لاتفاق مع نجم الزمالك السابق، للعب ضمن صفوفه، موضحة أن كهربا قام بالتوقيع على عقود انتقاله وحصل على مقدم تعاقده.

كان كهربا، خرج من الزمالك الصيف الماضي متوجها إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بعقد يحتوي على شرط جزائي يقضي برحيله مقابل 450 ألف دولار.


وأكد كهربا، على أحقيته في الرحيل عن القلعة البيضاء، بعدما تجاهل مسؤولو الزمالك، في توثيق تعاقده الجديد في المدة القانونية والتي تتيح للنادي ثلاثة أشهر من توثيق تجديد تعاقد لاعبيها بالاتحاد المصري.


"الفيفا ينصف اللاعب ويستخرج بطاقة مؤقتة"
ورفض مجلي الزمالك، إرسال بطاقة اللاعب الدولية إلى ناديه الجديد، مؤكدا أن اللاعب يرتبط بتعاقد مع النادي لمدة ثلاثة مواسم ولا يحق له الرحيل دون الرجوع إليه.


وأنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اللاعب، وأقر باستخراج بطاقة دولية مؤقته، للمشاركة مع ناديه البرتغالي لحين فض النزاع مع ناديه المصري.


وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تأجيل إتمام التعاقد مع كهربا، في ظل إمتلاكه عدد من اللاعبين في مركزه وعلى رأسهم رمضان صبحي، والذي يعيش أزهى فتراته بالموسم الجاري.
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