"لاعب سلة.. وبرلماني".. نماذج تركية تفضح "أردوغان"

عندما يرغب الله فضح إنسان يسلط عليه أحد أفراد بيته للانتقام منه، وهذا ما حدث تماماً مع "أردوغان" الذي تم فضحه من أبناء شعبه، ممن عانوا من الظلم والقهر على يد الديكتاتور التركي الذي لا يخاف الإ على أمواله فقط، متناسياً دم الأبرياء.

أنس كانتر

وكان أخرهم اللاعب "أنس كانتر" لاعب كرة السلة التركي المحترف فى الدورى الأمريكى، الذي شن هجوما عنيفا ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث وصفه بهتلر هذا العصر، وذلك خلال لقاء أجراه عبر فضائية السى إن إن الأمريكية، وبثت منصات تركية معارضة مقاطع منه.

وأشار مقدم البرنامج في حديثه إلى تغريدة كتبها لاعب كرة السلة الأمريكى، قال فيها :"لم ارى ولم اتحدث لعائلتى منذ 5 أعوام حيث سجن والدى، وأشقائى لا يجدون عمل وتم الغاء جواز سفرى وأصدروا فى حقى مذكرة اعتقال دولية ولا تستطيع عائلتى مغادرة البلاد كما اتلقى تهديدات بالقتل يوميا اتعرض لمضايقات وحاولوا خطفى فى إندونسيا"، مضيفا:"الحرية ليست مجانا".

كما تابع لاعب كرة السلة فى حديثه لـ "سي إن إن"، أن أردوغان لا يحترم الديمقراطية ولا يحترم حقوق الإنسان ولا توجد حرية للحديث أو التعبير أو حتى الدين فى تركيا، وأضاف:"أحب بلدى وأحب علم بلدى لكن مايحدث لبلدى مفجع".

وردا على سؤال حول مقدار ثقته في أردوغان، قال: "لا أثق به بالتأكيد، أعنى أن ما يفعله هو عدم احترام لبلده، ولا شعبه ،وهو بالتاكيد رجل سيئ للغاية، وقد وصفته بهتلر هذا القرن لسبب إذا مارايت مايفعله فى كل دول العالم خاصة فى سوريا لجميع الأكراد الأبرياء إنها ماساة إنسانية".

كما أردف :"لقد نشات داخل تركيا ولدى كثير من الأصدقاء الأكراد، وهم مدهشون، وما يحدث فى سوريا بالتأكيد مأساة إنسانية الرجال والنساء والأطفال يموتون، واعتقد أن تركيا يجب أن تتوقف عن غزو سوريا وعليهم بالتاكيد التوقف عن العمل مع داعش".

الثروة الخاصة لأردوغان

وانضم للاعب كرة السلة لكشف الوجه الأخر لأردوغان أحد المعارضين الأتراك، فبالأمس بثت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو يكشف فيه إقدام برلمانى تركى على فضح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكشف رضوخه للإدارة الأمريكية.

وخلال الفيديو يقول البرلمانى التركى، إن أردوغان رضخ لأمريكا خوفًا على ثروته الخاصة وذلك بعد تهديد أمريكا بتجميد ثروة وأصول أردوغان وعائلتة في أمريكا.

وتساءل البرلمانى التركي خلال الفيديو: هل باتت ثروات وممتلكات أردوغان وعائلته، مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا.. في 2011 أصبح أردوغان ثامن أغنى سياسى فى العالم بعد ان كان بائع بطيخ بحسب Forbs.

وإلى جانب هذا، قال زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، للمسؤولين والقيادات في حزبه إنه يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد مع تزايد احتمالات عقد انتخابات مبكرة.

ودعا كليجدار أوغلو نواب حزبه لإجراء زيارات للمدن والبلدات للتواصل مع المواطنين استعدادًا للانتخابات المبكرة التي قد تتجه لها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وطالب أوغلو المسؤولين والقيادات والنواب بحزبه بالنزول إلى الشارع مرة أخرى، عقب الانتهاء من اجتماعات مسودة ميزانية عام 2020.

نائب كردي يفضح أردوغان

وينضم للمعارضين كذلك، النائب الكردي في البرلمان التركي، “فرهاد أنجوي”، الذي كشف الديكتاتور التركي، من خلال خطابٍ تاريخيٍ شن فيه هجومًا شديدًا على النظام التركي ورئيسه ونواب حزب العدالة والتنمية، بسبب الهجوم التركي الغاشم على شمال شرقي سوريا.

وقال أنجوي في كلمته: “هناك بعض الأطراف التي تتهمنا بأننا قتلة، ولكن من يقتل المدنيين ومن يقتل الناس هم أنتم”، فقاطعه أحد أعضاء العدالة والتنمية قائلا: “خذوا هذا الإرهابي واقتلوه، آخره رصاصة، أطلقوا عليه رصاصة”.

ووجه النائب أنجوي حديثه لأعضاء حزب العدالة والتنمية، قائلا: “أنتم كلكم تظهرون أنفسكم وكأنكم شجعان، ولكن في الواقع لا تملكون غير أفواه وأنتم لا شيء، أنا الكوردي والتاريخ يشهد لي، وأنا أعيش فوق أرضي كردستان منذ كنتم أنتم تأكلون العشب وتلعبون في الجوار مع أحصنتكم في منغوليا، هذه الأرض التي يدعونها بأنها أرضكم ليست أرضكم وليست أرضا لحزب العدالة والتنمية بل هي أرض أصحابها الحقيقيون شعب كردستان الأصل، وها نحن ها هنا على أراضينا فلا دباباتكم ولا عساكركم يستطيعان أزاحتنا عن أرضنا أبدا”.