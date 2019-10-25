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الحماية المدنية تنقذ سيدتين قبل سقوطهما من الدور الثالث بالسيدة زينب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:28 م
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الحماية المدنية
الحماية المدنية
محمد جابر
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تمكن رجال الحماية المدنية، من انقاذ سيدتين قبل سقوطهما من الطابق الثالث بمنطقة ابوالريش بالسيدة زينب، مساء اليوم الجمعة، إثر انهيار سلالم العقار، حيث انتقل رجال الإنقاذ وتم الدفع بسلم هيدروليكي لإنزال السيدتين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بانهيار سلم عقار بأحد العقارات الكائنة في منطقة أبو الريش التابعة للسيدة زينب، وتشكل فريق أمني بالتنسيق مع الحى، وتم الدفع بسلم هيدروليكي، وتمكنت القوات من إنزال السيدتين دون أي إصابات.

وكان قد شب حريق هائل، اليوم الجمعة، بمحل كائن في 35 شارع الموسكي، دون خسائر في الأرواح، وتجري الآن عملية إخماد الحريق.

وتابع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، عملية إطفاء الحريق، مؤكدا أنه لم يسفر عن خسائر، لافتا إلى متابعته عملية الإطفاء حتى الانتهاء منها.

في سياق آخر، تفقد عبدالهادي، موقع انهيار عقار في 20 عطفة خليفة من شارع السفيان، مؤكدا أن الانهيار لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

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