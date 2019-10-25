قبل ساعات من طرح كليب السلطان.. محمد رمضانيشكف كواليسه



وكشف رمضان مؤخرا من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تعاقده مع إحدى شركات المياة الغازية، لطرح مشروب جديد يحمل اسم "إزازة الأسطورة".



حيث نشر صورة مع العاملين بالشركة، وعلق رمضان علي الصورة قائلاً: "انتظروا إزازة الأسطورة لأول مرة في مصر يناير القادم.. ثقة في الله نجاح".



روج الفنان محمد رمضان لكليبه الجديد "السلطان"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر محمد صورة من كواليس الكليب الجديد، وظهر رمضان فى الصورة وهو برفقة الفنانة العراقية نور ستارز، وعلق رمضان على الصورة قائلا: "الفنانة عراقية الأصل نورستارز مبسوط بوجودك في الكليب بدور السلطانة كليب السلطان غداً ان شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح، إنتاج روتانا، إخراج رفيق الرحلة مخرج كليب إنساي، و الملك، ونمبر وان حسام، الحسيني".يذكر أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة أحمد صيام، نسرين أمين ، حسام داغر، مصطفى منصور، ماجد المصرى، هنادى مهنى، حلا شيحة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.وفي سياق آخر، يشارك "رمضان" في الماراثون الرمضانى لعام 2020، بمسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سنيرجي.يشار أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية مشاركته فى فيلم "الكنز٢" وهو من إخراج شريف عرفه، وبطولة أحمد رزق، روبى، احمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل.