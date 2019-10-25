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شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:22 م
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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لقى شخص مصرعه منذ قليل بسبب تساقط أجزاء من عقار قديم في شارع الغزالي المتفرع من شارع الفحام، دائرة قسم اللبان غرب الإسكندرية أثناء مروره مصادفة أسفل العقار، وإصابة شخصين آخرين.

وتلقت رئيسة حي الجمرك نجوى أمين إخطار بموقع العقار فور تلقي البلاغ، وقامت بإستدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى (ع.م) 50 عامًا، بالطابق الأول علوي وتم نقله لمستشفى رأس التين بالأنفوشي. 

كما تصادف مرور شخصين آخرين من قاطني المنطقة أثناء سقوط أجزاء من العقار، ما أدى إلى وفاة (ع.س) 53عامًا وإصابة الآخر (ش.م) 55 عامًا، وتم نقله لمستشفى الميري. 

يُذكر أن العقار مكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان وصادر له قرار هدم من الحي. كما تواجدت قوات قسم شرطة اللبان بقيادة العقيد محمدسعدالله مأمور القسم ورئيس المباحث لمتابعة تداعيات الواقعة وإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين، وسكرتير عام حي الجمرك المهندسة وفاء زايد وفريق هندسي متخصص لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار ورئيس وحدة التدخل السريع ومديري إدارتي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي. 

وتم العمل على إزالة الأجزاء المعلقة من العقار والتي تمثل خطورة على المارة، وأيضًا قطع المرافق من غاز وكهرباء عن المنطقة لتأمين المواطنين وقاطني العقارات المجاورة بالتعاون مع شبكات الجمرك.

وتشهد محافظة الإسكندرية بدء تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة على معظم الأنحاء، مع تواجد سرعة رياح، وذلك وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية غدًا الجمعة.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.


شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين
شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين
شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين
شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين
شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين
شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين
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