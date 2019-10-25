Advertisements
Advertisements
Advertisements

يورجن كلوب: علينا احترام توتنهام فهم لم ينسوا كرة القدم بعد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:21 م
Advertisements
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علي نبوي
Advertisements
تخدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه أمام توتنهام والمقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يورجن كلوب يتحدث عن مواجهة توتنهام في البريميرليج

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي :"إنها مباراة كرة قدم بين فريقين جيدين حقًا. لن نكون على ثقة بأن لا شيء يمكن أن يحدث لنا. لن يلعبوا بالشكل الذي يعكس رصيد نقاطهم، إنهم فريق قوي وعلينا احترام ذلك".

اقرأ أيضا.. ليفربول ينتظر عقوبات من اليويفا بسبب الجماهير


وأضاف :"لا يمكنني قول أ شيء عن حالة توتنهام، ليس لدي أدنى فكرة، هذه كرة القدم، لكن بالطبع هم لم ينسوا تماماً لعب كرة القدم، لديهم كين وسون وآلي وإيريكسين لذا لا يمكنك أن تفهم ما يحصل لهم لكن بإمكانهم اللعب على أعلى مستوى، فزنا بنهائي الأبطال عليهم بمباراة محتدمة وليلة محترمة".

وعن تألق تشامبرلين قال :"لقد تعرض إلى إصابة قوية جداً لكنه الآن عاد منذ وقت طويل، أفضل اللحظات بمسيرتك لا تفكر بها ووإما تفعلها بنفسك، الأمر يتعلق بالشعور بالمباراة واستخدام مهاراتك فهذا ما تفقده خلال جلسات التدريب للعودة من الإصابة، ولتكون مهماً مجددًا انت بحاجة للوقت".

وتابع :"بحياتي لم ارَ كهدف تشامبرلين (مباشر من الملعب)، لقد كان هدفاً مميزاً للغاية".

وأشار :"لدينا العديد من اللاعبين للإختيار منهم ونحن نحاول بجهد لوضع افضل تشكيل لمواجهة توتنهام".

وعن أسباب غياب شاكيري رد قائلا :"لا زال غائبًا وهو يحتاج لوقتاً أطول ليتعافى بسبب عضلاته الكبيرة".

وحول جاهزية أرنولد وماتيب أتم حديثه :"قمنا بإراحة ماتيب اللقاء الماضي، كلاهما بخير ولكن سنرى، لم أتابع حالة أرنولد فقط، لا يجب علينا التراخي، من المفترض أن يكون جاهز ولكن ليس 100%".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورجن كلوب ليفربول رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ماركا: جماهير ريال مدريد تحسم مصير زيدان

منذ أقل من ساعتين

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يومين

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ ساعة و 18 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

تقارير.. برشلونة يستعد لحسم أكبر صفقاته

منذ 34 دقيقة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ 34 دقيقة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم برشلونة يفجر مفاجأة مدوية عن إقصاء محتمل لفريقه من دوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 3 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

04:45 م

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

03:39 م

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

03:06 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status