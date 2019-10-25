يورجن كلوب: علينا احترام توتنهام فهم لم ينسوا كرة القدم بعد

يورجن كلوب يتحدث عن مواجهة توتنهام في البريميرليج



وقال كلوب في المؤتمر الصحفي :"إنها مباراة كرة قدم بين فريقين جيدين حقًا. لن نكون على ثقة بأن لا شيء يمكن أن يحدث لنا. لن يلعبوا بالشكل الذي يعكس رصيد نقاطهم، إنهم فريق قوي وعلينا احترام ذلك".





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وأضاف :"لا يمكنني قول أ شيء عن حالة توتنهام، ليس لدي أدنى فكرة، هذه كرة القدم، لكن بالطبع هم لم ينسوا تماماً لعب كرة القدم، لديهم كين وسون وآلي وإيريكسين لذا لا يمكنك أن تفهم ما يحصل لهم لكن بإمكانهم اللعب على أعلى مستوى، فزنا بنهائي الأبطال عليهم بمباراة محتدمة وليلة محترمة".



وعن تألق تشامبرلين قال :"لقد تعرض إلى إصابة قوية جداً لكنه الآن عاد منذ وقت طويل، أفضل اللحظات بمسيرتك لا تفكر بها ووإما تفعلها بنفسك، الأمر يتعلق بالشعور بالمباراة واستخدام مهاراتك فهذا ما تفقده خلال جلسات التدريب للعودة من الإصابة، ولتكون مهماً مجددًا انت بحاجة للوقت".



وتابع :"بحياتي لم ارَ كهدف تشامبرلين (مباشر من الملعب)، لقد كان هدفاً مميزاً للغاية".



وأشار :"لدينا العديد من اللاعبين للإختيار منهم ونحن نحاول بجهد لوضع افضل تشكيل لمواجهة توتنهام".



وعن أسباب غياب شاكيري رد قائلا :"لا زال غائبًا وهو يحتاج لوقتاً أطول ليتعافى بسبب عضلاته الكبيرة".



وحول جاهزية أرنولد وماتيب أتم حديثه :"قمنا بإراحة ماتيب اللقاء الماضي، كلاهما بخير ولكن سنرى، لم أتابع حالة أرنولد فقط، لا يجب علينا التراخي، من المفترض أن يكون جاهز ولكن ليس 100%". وأضاف :"لا يمكنني قول أ شيء عن حالة توتنهام، ليس لدي أدنى فكرة، هذه كرة القدم، لكن بالطبع هم لم ينسوا تماماً لعب كرة القدم، لديهم كين وسون وآلي وإيريكسين لذا لا يمكنك أن تفهم ما يحصل لهم لكن بإمكانهم اللعب على أعلى مستوى، فزنا بنهائي الأبطال عليهم بمباراة محتدمة وليلة محترمة".وعن تألق تشامبرلين قال :"لقد تعرض إلى إصابة قوية جداً لكنه الآن عاد منذ وقت طويل، أفضل اللحظات بمسيرتك لا تفكر بها ووإما تفعلها بنفسك، الأمر يتعلق بالشعور بالمباراة واستخدام مهاراتك فهذا ما تفقده خلال جلسات التدريب للعودة من الإصابة، ولتكون مهماً مجددًا انت بحاجة للوقت".وتابع :"بحياتي لم ارَ كهدف تشامبرلين (مباشر من الملعب)، لقد كان هدفاً مميزاً للغاية".وأشار :"لدينا العديد من اللاعبين للإختيار منهم ونحن نحاول بجهد لوضع افضل تشكيل لمواجهة توتنهام".وعن أسباب غياب شاكيري رد قائلا :"لا زال غائبًا وهو يحتاج لوقتاً أطول ليتعافى بسبب عضلاته الكبيرة".وحول جاهزية أرنولد وماتيب أتم حديثه :"قمنا بإراحة ماتيب اللقاء الماضي، كلاهما بخير ولكن سنرى، لم أتابع حالة أرنولد فقط، لا يجب علينا التراخي، من المفترض أن يكون جاهز ولكن ليس 100%".

تخدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه أمام توتنهام والمقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".