بي.إم. دبليو تحذر أمريكا "ستخسرون كثيرًا" بسب هذا القرار

حذرت شركة السيارات الألمانية بي. أم. دبليو، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية من تصاعد الحروب التجارية مع شركائها الأوروبيون مما قد يلحق الضرار بأحد مصانع الشركة في أمريكا.

الرئيس التنفيذي لبي ام دبليو أمريكا ستخسر وظائف كثيرة:

و قال أوليفر تسيبسه الرئيس التنفيذي لبي.إم.دبليو يوم الجمعة إن شركته أبلغت ممثلين تجاريين للولايات المتحدة من بينهم روبرت لايتهايزر بأن تصاعد حرب تجارية عالمية قد يهدد وظائف في نورث كارولينا.

وقال المسؤول التنفيذي الألماني إن فرض حواجز تجارية سيلحق الضرر بقدرة أكبر مصنع تابع لبي.إم.دبليو، ومقره في سبارتنبرج بنورث كارولاينا، على تصدير نحو 70 بالمئة من إنتاجه في أنحاء العالم.

وقال تسيبسه بشأن مباحثاته في مؤتمر للسيارات في شتوتجارت يوم الجمعة ”إذا فعلوا هذا، سيخسر الجميع“. وأضاف ”لدى انطباع بأنهم يستعمون جيدا. نموذج التصدير يحفظ الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة“.

وقال إن مصنع سبارتنبرج لم يضطر لخفض طاقته الإنتاجية حتى الآن لكن أي عراقيل إضافية للتجارة العالمية ربما تغير ذلك.

ارتفاع نمو الوظائف الأمريكية 3.5% في سبتمبر

وكان نمو الوظائف في الولايات المتحدة حقق ارتفاع بوتيرة طفيفة في سبتمبر مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 50 عاما ليصل إلى 3.5 %، وهو ما قد يهدئ من مخاوف الأسواق المالية من أن الاقتصاد المتباطئ على حافة الركود وسط توترات تجارية مستمرة.

ومع ذلك، يُظهر التقرير الشهري للوظائف الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة ويحظى بمتابعة وثيقة أن نمو الأجر الشهري لم يطرأ عليه أي تغيير في حين انخفضت وظائف قطاع التصنيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر بينما استمر قطاع التجزئة في فقدان الوظائف.

وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 136 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات شهر أغسطس لتظهر نمو عدد الوظائف بواقع 168 ألف وظيفة بدلا من 130 ألفا كما أُعلن سابقا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمعدل 145 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول.

ونمو الوظائف في سبتمبر أيلول يقل عن المتوسط الشهري البالغ 161 ألفا هذا العام، لكنه لا يزال أعلى من حوالي 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة نمو السكان في سن العمل.

وتسعي الولايات المتحدة الأمريكية لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوربي..