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البابا تواضروس يعزي أسقف مطاي في وفاة القمص اسطفانوس ناشد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:19 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، عن وفاة الأب الفاضل القمص اسطفانوس ناشد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقمص عبد المسيح المناهري بالمناهرة التابعة لإيبارشية مطاي، عن عمر جاوز الـ ٨٦ سنة، بعد أن أمضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من ٤٥ سنة.


ولد الأب الراحل يوم ٢٥ يونيو من عام ١٩٣٣ بقرية أسطال مركز سمالوط بالمنيا وسيم قسًّا بيد مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس في ٥ فبراير عام ١٩٧٤ ونال القمصية في ٢٤ فبراير ١٩٩٣.

خدم في بداية خدمته الكهنوتية لمدة سبع سنوات بكنيسة القديس مارمرقس ببني صامت ببني مزار انتقل بعدها إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالقطوشة واستمرت خدمته بها لسبعة عشر عامًا. واختتم خدمته بكنيسة السيدة العذراء والقمص عبد المسيح المناهري بالمناهرة لمدة اثنين وعشرين عامًا.


وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة من خارج الإيبارشية.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء الي لنيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الموقر القمص اسطفانوس ناشد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقمص عبد المسيح المناهري بالمناهرة.


والتمس قداسته عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة. طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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الكلمات المفتاحية

حازم رفعت القمص اسطفانوس ناشد البابا تواضروس إيبارشية مطاى

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