حزب الله: لا نقبل بإسقاط العهد ولا باستقالة الحكومة





قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب والرسوم وبلا عجز.





وأوضح نصر الله في خطابه، مساء اليوم، الجمعة، أنه تحت ضغط الحراك الشعبي صدرت ورقة الإصلاحات الحكومية، وهي خطوة أولى متقدمة رغم أنها دون التوقعات ودون الطموحات.





وقال نصر الله: "لا أذكر أنه في تاريخ أي حكومة لبنانية صدر هذا الكم من القرارات مع تحديد جداول زمنية وهو إنجاز للحراك".





وأضاف نصر الله، أنه "لم تتمكن أي حكومة من الموافقة على مثل هذه الإصلاحات خلال جلسة واحدة، وبأن هذه الورقة الإصلاحية ليست للوعود ولن تكون حبرا على ورق، وبأن الحكومة مصممة لتنفذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة.





هذا وكان قد نصب مئات من المحتجين اللبنانيين الخيام، وحظروا حركة المرور في الطرق الرئيسية لفرض حملة العصيان المدني ومواصلة الضغط على الحكومة للتنحي.

وظلت البنوك والجامعات والمدارس مغلقة حتى اليوم الجمعة، وهو اليوم التاسع من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا الجنوبية ببيروت، وأحرقوا الإطارات وحظروا حركة المرور، وفيما بعد، أزال الجيش الإطارات وأعاد فتح الطريق.

وأقام المتظاهرون خيامًا على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط شرق وغرب بيروت، ولا يسمح بالعبور إلا لسيارات الإسعاف والمركبات العسكرية.

وعلى الرغم من وعود الحكومة بالإصلاحات، فإن المتظاهرين بلا قيادة مستمرون في الاحتجاج، قائلين إن المسؤولين الحاليين في البلاد فاسدون ويجب أن يرحلوا.

تأتي الاحتجاجات الجماهيرية غير المسبوقة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة في لبنان.

وفي وقت سابق، ناشد الرئيس اللبناني أمس الخميس، عشرات الآلاف من المحتجين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية وشلوا الأمة لعدة أيام، وحثهم على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها رئيس الوزراء بوصفها "الخطوة الأولى" نحو إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

في خطابه المتلفز، تعهد عون ببذل كل جهد ممكن لتنفيذ إصلاح جذري، لكنه قال أيضًا إن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من داخل مؤسسات الدولة.

وقال إنه يجب احترام حرية النقل، وحث المتظاهرين على إزالة حواجز الطرق.

لقد غرقت لبنان في الاحتجاجات منذ يوم الخميس الماضي، وهو شلل أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد ويهدد بإغراقها في حلقة أخرى من الفوضى وعدم الاستقرار.

اندلعت الاحتجاجات بلا قيادة بسبب ضرائب جديدة مقترحة، وتصاعدت إلى ثورة على مستوى البلاد ضد قادة البلاد الطائفيين الذين يتهمهم المتظاهرون بالفساد وسوء الإدارة.

تعليقات "عون"، هي الأولى له منذ بدء الاحتجاجات، الاثنين الماضي، حيث أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري، عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تأمل الحكومة أن تساعد في إنعاش الاقتصاد المتعثر، لكن ندد المتظاهرين بها باعتبارها وعودًا فارغة تهدف إلى تهدئة حركتهم، لقد أصروا على البقاء في الشارع حتى استقالة الحكومة. ودعا البعض الرئيس إلى التنحي.

بالنسبة إلى لبنان، كانت هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها، حيث تحطمت المحظورات واستهدفوا الزعماء الطائفيين الأقوياء من مجتمعاتهم المحلية علانية.



