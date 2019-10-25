مطالبين برافعة.. بحارة سوسة يغلقون مدخل الميناء التجاري بالمراكب

نفّذ اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، بحارة ميناء الصيد البحري وقفة احتجاجية تصعيدية بسد منافذ الميناء التجاري بسوسة، بواسطة مراكب الصيد مطالبين برافعة تحمل المراكب على اليابسة.





وقد استمرت عملية الغلق حوالي الساعة وذك بعد حضور مسؤولين من وزارة الفلاحة والحرس البحري وعدة وحدات أمنية بالجهة.





وأكّد حسان اللطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة لموقع نسمة ، أن "هذه الخطوة التصعيدية جاءت نتيجة سياسة المماطلة التي انتهجتها وزارة الفلاحية بدء من الوزير والمدراء العامين للمصالح المعنية بالموانئ والصيد البحري".





وتتمثل أهم المشاكل في غياب رافعة في ميناء الصيد البحري وذلك نتيجة تعطيلات إدارية بين الديوانة ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.





كما لفت اللطيف النظر إلى عدة مشاكل بالميناء من بينها اهتراء البنية التحتية واستغلالها كمربض للسيارات واستعمال فضاأت الميناء من طرف مواطنين مطالبين بتوفير حراسة على المعدات.





و من جهته قال كريم بالحوش ممثل نقابة الحرس البحري إن سد منفذ الميناء التجاري جاء نتيجة تصعيد البحارة مطالبين برافعة وقد تم التعامل مع الاحتجاج بسلمية وتم فضه بعد وعود بجلسات بين المتداخلين في الموضوع.