موعد مباراة ساوثامبتون ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

يستعد ملعب ساينت ماري، لاستضافة المباراة القوية التي ستجمع ساوثامبتون ضد ليستر سيتي اليوم الجمعة 25 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ساوثامبتون ضد ليستر سيتي وملعب اللقاء

وتنطلق مباراة ساوثامبتون ضد ليستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب ساينت ماري، في إطار الجولة العاشرة من البريميرليج .





القنوات الناقلة لمباراة ساوثامبتون ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

وستذاع مباراة ساوثامبتون ضد ليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق عامر الخوذيري.





فاردي يقود تشكيل الثعالب المتوقع خلال مواجهة ساوثامبتون ضد ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل نادي ثعالب ليستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى : بيتر شمايكل .

خط الدفاع : بيريرا، إيفانز، سويونكو، تشايلويل .

خط الوسط : نديدي، هارفي بارنيس، يوري تيليمانس، آيوزي بيريز .

خط الهجوم : جيمي فاردي .





قبل مباراة ساوثامبتون ضد ليستر سيتي.. ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.



