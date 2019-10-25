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نجم الهلال يقود التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:06 م
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محمد علي
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قدم النجم الدولي السعودي، وجناح نادي الهلال في قيادة فريقه إلى التأهل للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب نادي السد القطري، بعد مباراة ماراثونية في نصف النهائي، نجح فيها سالم في إفتتاح التسجيل في شباك السد.

نجم الهلال يقود التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 

التألق الكبير واللافت من سالم الدوسري، جعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع اللاعب في مقدمة تشكيل الأسبوع من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي عن تشكيلة الأسبوع في دوري الأبطال، والتي ضمت نحو 5 لاعبين من فريق نادي أوراوا الياباني الذي صعد كذلك إلى المباراة النهائي، وعل رأسهم الحارس نيشيكاوا شوساكا، والذي من المتوقع أن يغيب عن مواجهة ذهاب نهائي البطولة أمام الهلال السعودي والتي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض 9 نوفمبر المقبل، بسبب تراكم البطاقات.

وكذلك ضمت التشكيلة ثلاث لاعبين من نادي السد القطري، الذي تفوق على الهلال في لقاء العودة، ونجح في الفوز على حسابه في الرياض بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولكن تلك النتيجة لم تكن كافية لتأهل النادي إلى المباراة النهائية، حيث تفوق الهلال بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

وجاءت تشكيلة الأسبوع في دوري الأبطال على النحو التالي



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الكلمات المفتاحية

سالم الدوسري رياضة دوري ابطال اسيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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