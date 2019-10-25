محافظ البنك المركزي يعتبر خروج تونس من قائمة 'غافي'.. إشارة إيجابية للمستثمرين

قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إنّ خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي 'GAFI' كان بتظافر جهود عديد الأطراف والتزام رفيع المستوى، ممّا مكّن تونس من الخروج من هذه القائمة في ظرف قياسي، وفق تعبيره.





وأضاف أنّه تم تكوين فريق عمل على مستوى لجنة التحاليل المالية تعاملت مع كل أجهزة الدولة لتتمكن تونس من النجاح في هذه العملية.





ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنّ الوضع كان دقيقا بما أن عديد البنوك الأجنبية عادة ما تقلص نسبة تعاملها مع الدول التي تخضع لمراقبة ''الغافي لكن تونس لم تعاني من هذه المسألة بشكل كبير.





وأوضح أنّ خروج تونس من هذه القائمة كان بمثابة إشارة إجابية لثقة المستثمرين برجوع تونس للسوق المالية بأكثر وضوح وبفتح آمال الاستثمار على المدى الطويل.





وقال العباسي إنّ العمل في الفترة القادمة يجب أن يكون بأكثر فاعلية وحرفية من الفترة السابقة وأن البنك المركزي يتابع بشكل متواصل مدى جدية البنوك التونسية في التعامل مع هذه الإجراءات.