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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول موقف المعاهد التكنولوجية المنشأة حديثا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:57 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول موقف المعاهد التكنولوجية المنشأة حديثاً.

وأشار التقرير إلى تقييم العديد من طلبات إنشاء معاهد تكنولوجية خلال العام الدراسي 2018/2019 .

كما أشار التقرير إلى إنشاء اثنى عشر معهداً تكنولوجياً متنوعاً فى مجالات الإدارة والتجارة الخارجية والعلوم الصحية التطبيقية والحاسب الآلي والتكنولوجيا وتكنولوجيا الإعلام والسياحة والفنادق وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الإدارة والمحاسبة، فضلاً عن تكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا التمريض.

ولفت التقرير إلى بدء الدراسة في 6 معاهد، وتشمل معهدين حكوميين "المعهد الفني للتمريض، والمعهد الفني للسكك الحديدية" بعد أن انتهت الوزارة من كافة إجراءات التراخيص اللازمة.

وأوضح التقرير أن هذا العمل يعكس اهتمام الوزارة بالتعليم التكنولوجي المهني لربط الخريجين بسوق العمل.

وأكد التقرير أن هذه النوعية من المعاهد تستوعب عددًا كبيرًا من الطلاب، وكذلك خلق فرص عمالة جديدة لبعض التخصصات سواء إدارية أو فنية. 
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