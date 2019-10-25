المريخ يقصي الداخلية من كأس مصر





نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ، في إقصاء فريق الداخلية، من الدور التمهيدي لكأس مصر، بالفوز بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، ببورسعيد.



خاض المريخ المباراة بتشكيل تكون من : البلتاجى سمير حارس مرمى - محمد طارق - محمد سعيد - هشام البطوط - أحمد فراويلة - محمد جبل - محمد محسن - اندرسون - أحمد صبرى - محمود أجوجو - أحمد حمزاوى.



تقدم الداخلية بهدف في الشوط الأول، ونجح محمود عبد الله أجوجو في إحراز هدفي المريخ في الشوط الثاني.



وكان المريخ قد تعادل في الأسبوع الاول لدوري القسم الثاني، بهدفين لمثلهما، أمام فريق الزرقا، حيث سجل هدفي المريخ اللاعب محمود أجوجو، وأسامة كاجو.



ومن المقرر أن يلعب المريخ يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق، القناة يوم الثلاثاء المقبل، بالأسبوع الثاني للقسم الثاني.

