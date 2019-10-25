إثر تهمة بالتحرّش بمريضتين.. مستشفى القصاب يأمر بالإيقاف التحفظي عن العمل ضدّ العون المعنيّ

أفاد لطفي السمعي مدير مستشفى القصاب في منوبة، بأن تم إيقاف عامل في المستشفى تحفظيا عن العمل، بعد أن ورده إستدعاء من منطقة الأمن بمنوبة للبحث معه في شكايتين تقدمت بهما فتاتان (17 و21 سنة)، أكدتنا أنه تحرش بهما جنسيا في العيادة الخارجية للمستشفى.





وأكد السمعي في مداخلته بالبرنامج الإذاعي 'صباح الناس' اليوم الجمعة، أن التفقدية الإدارية بصدد مباشرة القضية، في حين نفى الإطلاع على كاميرات المراقبة للتثبت من الإتهامات، مشيرا إلى إدارة المستشفى لم تتلق أي طلب من النيابة العمومية للإطلاع على التسجيلات.



