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في عيد ميلادها شقيق الإعلامية سالي عبد السلام يشبهها بماري منيب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:43 م
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سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
رشا عادل
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نشرت الإعلامية سالي عبدالسلام، مقطع فيديو من حفل عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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ذات مومنت لما اخوك يبوظلك عيد ميلادك ويقولك "هى ليه حاطة مارى منيب على التورتة 🤢😂" البنت اللى على التورتة دى المفروض انا! لما عيلتك تعمل فيك كدة ! واخوك يقولك حاطين مارى منيب على التورتة و يبوظلك عيدميلادك!! انا مش زعلانة من ده...انا زعلانة ان هما شايفنى كدة واولهم اللى عملت التورتة 🤣🤣🤗🤗🤗🤢😊 بيقولها انتى بتسفى على سالى؟؟! يا رب عيدميلاد واحد يمشى سليم طيب مش كدة! 😂😂🤗😈 #سف_على_نفسك_قبل_ما_حد_يسف_عليك ! @ahabdelsalam @reemkhattab11 🤢😁😁

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ظهرت سالي خلال الفيديو مرتدية "فستانًا" باللون الأصفر، بجوار شقيقها وأصدقائها، وعلقت سالي، على الفيديو قائلة: "ذا "مومنت" لما أخوك يبوظلك عيد ميلادك، ويقولك هي ليه حاطة صورة ماري منيب على التورتة، والبنت اللي على التورتة المفروض أنا".

تابعت سالي: "لما عيلتك تعمل فيك كده، ويقولك حاطين صورة ماري منيب على التورتة، أنا مش زعلانة من ده أنا زعلانة أن هما شايفيني كده، وأوليهم اللي عملت التورتة بيقولها أنتي بتسفي على سالي، يارب عيد ميلادي يمشي سليم طيب مش كده، سف على نفسك قبل ما حد يسف عليك".

لقي مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الاعلامية سالي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة يا جميل"، وأضاف آخر: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي، بغض النظر عن شكل التورتة اللي ملوش علاقة بيكي، على أساس أيه عاملين شعرها قصير".

ولدت الفنانة سالي عام 1985، وهي تنتمي إلى مواليد برج العقرب، وقد تخرجت في الجامعة الكندية بقسم إدارة الأعمال، وحصلت بعد ذلك على دبلومة الإذاعة والتلفزيون بالجامعة الأمريكية.

اكتشاف موهبتها الإعلامي طارق أبو السعود، وبدأت مشواها من خلال إذاعة "ميجا إف إم"، قدمت خلالها برنامج "خلي بكرة أحلى"، وأهم أعمالها برنامج "طلقة على الطريق"، و"المتوحشة" الذي يعرض على شاشة "النهار"، وبرنامج "كلام نواعم"، ويذاع حاليًا على شاشة قناة " mbc".

برنامج "كلام نواعم"، هو برنامج يميل إلى تناول الموضوعات الاجتماعية، ويشارك في تقديمه الاستشارية في علم النفس نادية التميمي، والاماراتية مهيرة عبد العزيز، وهاتون القاضي.
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الكلمات المفتاحية

عيد ميلاد سالي عبد السلام سالي عبد السلام الفجر الفني أخبار الفن

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