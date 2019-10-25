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مذيع إخواني يسخر من نفسه على الهواء: "بقول كلام عبيط" (فيديو)
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:48 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء يسخرون من المذيع الإخواني عماد البحيري، حيث أطلق النشطاء عليه "لمبي القنوات الإرهابية".
وأشار الفيديو"، إلى مجموعة من التعليقات الغريبة التي جاءت على لسان عماد البحيري خلال تقديمه لأحد البرامج على قناة الشرق الإخوانية، حيث قال في إحدى حلقات برنامجه: "الدنيا زي الخيارة أنا بحب التعبيرات الطازة".
وفي حلقة أخرى من برنامجه قال "البحيري"، "أنا ممكن أطلع في حلقة يكون ربنا موفقني وأقول تعبيرات كويسة، وأطلع في حلقة تانية مش عارف أتكلم، وأقول كلام عبيط".
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