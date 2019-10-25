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مفاجأة سارة لجماهير الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:47 م
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
محمد علي
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كشفت تقارير صحفية صباح اليوم، عن كون الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي قد تفاجئ بخبر سار في الساعات الماضية، خاصة في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الهلالي للدخول في أجواء المباراة النهائية في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم 9 نوفمبر في الرياضي، قبل أن يحل ضيفًا عليه إيابًا في طوكيو.

وبحسب التقارير، فإن لاعب نادي الهلال ونجم خط وسط منتخب السعودية، محمد كنو، قد أصبح قريب من المشاركة في ذهاب نهائي دوري الأبطال، وذلك بعد تحسن إصابته بشكل كبير وهو الأمر الذي لم يكن متوقعًا على الإطلاق.

وكان الجهاز الطبي لنادي الهلال قد أعرب عن دهشته من سرعة شفاء كنو، الذي يخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي مكثف من أجل أن يصبح لائقًا بدنيًا لهذه المباراة المنتظرة.

الجدير بالذكر، أن كنو البالغ من العمر 25 عام، قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في لقاء فريقه نادي الهلال أمام التعاون في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 26 سبتمبر الماضي، وظهرت بعض التقارير وقتها لتؤكد غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات لمدة قد تصل لنحو شهرين بسبب قوة الإصابة، ولكن يبدو أن كنو سيضرب موعدًا مع العودة في وقت أقرب بكثير من المتوقع.
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