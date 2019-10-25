نائب محافظ السويس يتابع استمرار العمل في إزالة آثار السيول "صور"

ويشارك في الأعمال حي عتاقة برئاسة وليد شوقي والحماية المدنية بقيادة العميد محمد نبيل ومديريات المرافق والطرق والمرور والجهات المعنية وبعض من مقاولي السويس وذلك بالمشاركة المجتمعية لحل الأزمة.



وما زال العمل مستمرا لمجابهة أخطار السيول على الطرق الرئيسية وشفط المياه المتراكمة في الشوارع الرئيسية

والفرعية بنطاق الأحياء بالسويس.



وفي سياق متصل، نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، آخر صورة للمنخفض الموجود في شرق البحر المتوسط ويسمي (medican) حيث يدور المنخفض بحركه دورانيه عكس عقارب الساعه ويستمر حتي يوم السبت ايضا ليشمل مناطق أكثر وأهم سماته الأمطار الغزيرة والرعدية شمال مصر كافة.



وقد قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد أمر طبيعي، حيث أننا مازالنا في فصل الخريف، وهو فصل عدم الاستقرار في الحالة الجوية، موضحًا أنه متبقي 48 ساعة وتنتهي تلك الموجة.



وأشار "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل السمالية، والقاهرة، والدلتا ستكون متوسطة الشدة، منوها بأن درجات الحرارة ستعود لطبيعتها في هذا الوقت من العام اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وستنحصر فرص سقوط الأمطار.





في إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لمتابعة إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة التي سقطت منطقة السخنة ومناطق أخرى على طريق السويس القاهرة، يتابع دكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، أعمال التمهيد والتسوية ومتابعة طريق السخنة التسهيل علي القادمين من وإلى السويس والبحر الأحمر سيولة الحركة على الطريق.