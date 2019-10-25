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أسطورة أرسنال: إيميري سبب ضعف الفريق

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:54 م
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إيميري
إيميري
علي ماهر حلمى
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انتقد أسطورة ارسنال روبين فان بيرسي مهاجم الجانرز السابق في تصريحات تلفزيونية عقب فوز نادي آرسنال الإنجليزي علي حساب نظيره غريق فيتوريا جيماريش البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي.

انتقادات أسطورة ارسنال للمدرب إيميري.

قال فان بيرسي:"‏ لا أعتقد ان آرسـنال تطور مع أوناي إيمري الفريق مازال ضعيف بالكرات الثابته والتي كانت مشكلة منذ ان كنت ألعب هُناك لأكون صادقًا معك الجميع يجب أن يشعر بالمسؤولية، هل انت تدافع كرجل لرجل ام دفاع المنطقة هذا ليس واضح في التشكيل، في الاسبوع الماضي امام شفيلد خسروا من كرة ثابته آرسـنال بكل موسم يخسر 12-15 نقطة بسبب الكرات الثابته، هذا الأمر يجب ان يتوقف، ‏إن كان لديك مدرب قوي وكنت بمنتصف الملعب.


وتشعر ان هناك خطرًا على الفريق فأنت تركض محاولاً المساعده لأنك تعرف ان لم تفعل ذلك فالمدرب سوف يُعاقبك، ‏تدربت تحت قيادة مدربين أمثال فينجر وفيرجسون وفان خال واهم ميزه كانت الوضوح، احدهم قبل كم يوم أرسل لي فيديو لإيمري وهو يوجه احد اللاعبين ولأكون صادقًا معك لم اعرف ماذا يقول من المهم جدًا ان تكون واضح والقائد والمدرب يجب ان يكون واضح مع لاعبيه".

إشادة أسطورة ارسنال باللاعب بيبي.
أشاد فان بيرسي بمهاجم أرسنال بيبي قائلا:" ‏انا سعيد جدًا لهذا اللاعب لا يهم سعر الصفقة سواء كانت 72 مليون ام 5 ملايين انت فقط بحاجة لمثل هذه اللحظات لتظهرها لجماهير آرسنال وللجميع، وتقول انا هنا هو سجل هدفين اليوم وتألق بقوة، هذا يومه انا متأكد بعد هذه الليلة سنرى بيبي مُختلف عما كان عليه خلال الشهرين الماضيه مع الفريق".

نتيجة مباراة ارسنال أمام فيتوريا جيماريش.
حقق نادي آرسنال الإنجليزي فوزا صعبا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن وبهذه النتيجة ينفرد الجانرز بصدارة مجموعته في بطولة الدوري الاوربي.
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الكلمات المفتاحية

فيتوريا جيماريش البرتغالي اوناي ايميري ارسنال

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