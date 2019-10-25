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بمناسبة عيد الشجرة.. وزارة الفلاحة توزّع شتلات غابية مجانية
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:45 م
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مروى الجلاصي
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أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، سيتم توزيع الشتلات ذات الأصول الغابية (سرول، كلاتوس، كزوارينا، صنوبر) بصفة مجانية طبقا للشروط التالي :
1- تودع مطالب الحصول على الشتلات وجوبا بمكاتب ضبط المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مرجع النظر الترابي من تاريخ 04 نوفمبر 2019 إلى 31 نوفمبر 2019.
2- تسلم مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وصولات للحصول على الشتلات
3- توزع الشتلات مجانا وفي حدود الكميات المتوفرة بالمنابت الغابية : وذلك بداية من تاريخ 4 نوفمبر 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.
حدد عدد الشتلات الممكن توزيعها مجانا على النحو التالي :
الفلاحون وشركات الاحياء : تضبط الكمية بحسب ما هو متاح بالمنبت مع شرط التثبت من تحضير حفر الغراسة قبل التسليم
الجيش الوطني : تضبط الكمية بحسب ما هو متاح بالمنبت
المؤسسات العمومية : 200 شتلة على أقصى تقدير
المواطنون : 20 شتلة على أقصى تقدير
علما وأنه لا يمكن التفويت في الشتلات مجانا بالنسبة للمنتفعين الذين لم يحققوا نسبة نجاح تفوق 40 % خلال الموسم الفارط.
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