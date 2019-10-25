بمناسبة عيد الشجرة.. وزارة الفلاحة توزّع شتلات غابية مجانية

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، سيتم توزيع الشتلات ذات الأصول الغابية (سرول، كلاتوس، كزوارينا، صنوبر) بصفة مجانية طبقا للشروط التالي :





1- تودع مطالب الحصول على الشتلات وجوبا بمكاتب ضبط المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مرجع النظر الترابي من تاريخ 04 نوفمبر 2019 إلى 31 نوفمبر 2019.





2- تسلم مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وصولات للحصول على الشتلات





3- توزع الشتلات مجانا وفي حدود الكميات المتوفرة بالمنابت الغابية : وذلك بداية من تاريخ 4 نوفمبر 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.





حدد عدد الشتلات الممكن توزيعها مجانا على النحو التالي :





الفلاحون وشركات الاحياء : تضبط الكمية بحسب ما هو متاح بالمنبت مع شرط التثبت من تحضير حفر الغراسة قبل التسليم





الجيش الوطني : تضبط الكمية بحسب ما هو متاح بالمنبت





المؤسسات العمومية : 200 شتلة على أقصى تقدير





المواطنون : 20 شتلة على أقصى تقدير





علما وأنه لا يمكن التفويت في الشتلات مجانا بالنسبة للمنتفعين الذين لم يحققوا نسبة نجاح تفوق 40 % خلال الموسم الفارط.