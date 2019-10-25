Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى محمد يثير قلق جماهير الزمالك عقب مباراة جينيراسيوت

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:50 م
Advertisements
مصطفى محمد
مصطفى محمد
عبد الرحمن السيد
Advertisements
تمكن اللاعب مصطفى محمد من قيادة فريقه الزمالك للفوز على حساب نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات إياب دورالـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتعرض مصطفى محمد لإصابة على مستوى القدم خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الزمالك ضد جينيراسيون فوت، ليخرج من ملعب المباراة متأثرًا بإصاباته، ويستكمل الزمالك اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعدما أنهى الفريق تبديلاته الثلاثة .

ويأتي تأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من التعادل في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لمثلهما، بعدما استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

مصطفى محمد يسجل رقمًا فريد من نوعه في تاريخ الزمالك
وبهدف مصطفى محمد مع الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي، أصبح القناص الشاب أول لاعب في تاريخ نادي الزمالك يسجل في 4 مباريات إفريقية على التوالي .

كان مصطفى محمد نجح فى التسجيل فى شباك فريق ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال إفريقيا، كما تمكن من التسجيل فى إياب دور الـ64 أمام ذات الفريق، هذا بالإضافة إلى إحرازه هدفا فى مرمى جينيراسيون فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا بالسنغال.
Advertisements

أخبار تهمك

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ ساعتين

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ يوم

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يومين

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 16 ساعة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة محمد عواد

منذ حوالي 5 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

12:04 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

09:12 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status