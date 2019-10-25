مصطفى محمد يثير قلق جماهير الزمالك عقب مباراة جينيراسيوت

تمكن اللاعب مصطفى محمد من قيادة فريقه الزمالك للفوز على حساب نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات إياب دورالـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .





وتعرض مصطفى محمد لإصابة على مستوى القدم خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الزمالك ضد جينيراسيون فوت، ليخرج من ملعب المباراة متأثرًا بإصاباته، ويستكمل الزمالك اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعدما أنهى الفريق تبديلاته الثلاثة .





ويأتي تأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من التعادل في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لمثلهما، بعدما استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.





مصطفى محمد يسجل رقمًا فريد من نوعه في تاريخ الزمالك

وبهدف مصطفى محمد مع الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي، أصبح القناص الشاب أول لاعب في تاريخ نادي الزمالك يسجل في 4 مباريات إفريقية على التوالي .





كان مصطفى محمد نجح فى التسجيل فى شباك فريق ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال إفريقيا، كما تمكن من التسجيل فى إياب دور الـ64 أمام ذات الفريق، هذا بالإضافة إلى إحرازه هدفا فى مرمى جينيراسيون فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا بالسنغال.